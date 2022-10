Cambio dell'ora Solare: un'ora in più di party Nero Assoluto. Ispirazioni: https://bit.ly/2ogH0mA

Dress Code Only Total Black: Minimal, Dark, Basic, Romantic, Chic, Gothic, Rock.

Per l'occasione l’ingresso sarà consentito solo a chi rispetterà il codice di abbigliamento Total Black.

Funkytown, la one night più longeva di Padova, con 15 anni di serate a tema, torna a grande richiesta al Big Club per celebrare l’originale e autentico party total black.

Funkytown Nero Assoluto: black is the new black al Big Club