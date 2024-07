Funkytown in terrazza all’Exforo

Il sipario di FunkyTown si riapre in una delle cornici più suggestive della città di Padova.

Sabato 27 luglio EXFORO vi aspetta dal tramonto al chiaro di luna.

Groove, Vibes, drink & food.

L’evento è solo su prenotazione

Reservation only: https://exforoworld.it/

Dettagli

Dal tramonto a mezzanotte la terrazza panoramica di Exforo riapre il sipario a Funkytown per un appuntamento imperdibile, un groove tutto da vivere affacciati nella cornice più suggestiva della città, Prato della Valle.

Prenotazione obbligatoria per accedere all’evento.

Dalle 18.30 alle 00 in Terrazza: Funky Drink e Tapas

Dalle 00 alle 2 in Listening Bar 20 euro incluso 1 drink premium

Link prenotazione:

https://exforoworld.it/

Exforo è il nuovo concept all’interno dell’Ex Foro Boario in Prato della Valle che mescola design, aperitivi, food gourmet, musica, intrattenimento e ristorazione nella terrazza più famosa di Padova.

Un nuovo punto panoramico, una nuova visuale privilegiata sulla città che da qui si mostra in tutta la sua interezza in una delle piazze più grandi d’Europa. Exforo è uno spazio pubblico dove passato, presente e futuro diventano elementi centrali per scrivere una nuova narrazione da legare al tessuto urbano.

Selezione musicale a cura di:

Fabio Parodo

SoulKids

Cello Funk “La Casetta’’

Info web

https://exforoworld.it/products/ingresso-_-funkytown-at-exforo

https://www.facebook.com/events/782429843740428/

