Ferragosto in Prato 2022, musica live e show pirotecnico

Dalle 21, torna la grande festa di Ferragosto in Prato della Valle lunedì 15 agosto, organizzata da Radio Company in collaborazione con il Comune di Padova.

Come due anni fa, viene allestito un grande palco nel lobo di Santa Giustina, dove si alternano i dj e i vocalist della storica emittente e si esibiscono i protagonisti con le canzoni dell'estate 2022.

"Big Bang Company" ritorna alla grande con un cast internazionale e non solo: da Tel Aviv Kayma, da Berlino Leony, e gli italianissimi Fasma, Longo feat Martina Corona, oltre ai cantanti emergenti I Greta, Tommaso Cesana e, a festeggiare i 20 anni dopo la sua prima esibizione in Prato della Valle, Miss Moony con il pezzo che ha conquistato il mondo "Point of view".

Alle ore 23.30, Prato della Valle si illumina di luci e colori con lo spettacolo piromusicale a basso impatto acustico, realizzato con l’accompagnamento della voce narrante e la colonna sonora a cura della ditta Parente Fireworks.

Dopo lo spettacolo pirotecnico, per chiudere la serata, uno speciale dj set con Diego Broggio.

La partecipazione alla serata è libera e aperta a tutti.

Numero verde di Radio Company 800 066 322

sito www.radiocompany.com

https://www.radiocompany.com/event/15-08-2022-padova-big-bang-company/