Ferragosto in Prato 2023, musica live e show pirotecnico

Torna la grande festa di Ferragosto in Prato della Valle, organizzata da Radio Company in collaborazione con il Comune di Padova.

Viene allestito un grande palco nel lobo di Santa Giustina, dove si alternano i dj e i vocalist della storica emittente e si esibiscono i protagonisti con le canzoni dell'estate.

Intrattenimento musicale dal vivo, dalle ore 21.30; spettacolo piromusicale alle ore 23.30.

Volantino Festa di Ferragosto in Prato della Valle 2023

Alle ore 23.30, Prato della Valle si illumina di luci e colori con lo spettacolo piromusicale a cura della ditta Parente Fireworks: giochi di luce e musica realizzati in modo tale da contenere sia l'emissione di polveri dovute alla combustione che il rumore, a tutela quindi dell’ambiente e della tranquillità di tutti gli animali, domestici e selvatici della città.

Lo spettacolo piromusicale si conclude alle 23:50 e il deflusso della folla viene accompagnato da una gradevole musica d’ambiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Modifiche alla viabilità e deviazione mezzi pubblici

Chiusura strade

In occasione della festa di Ferragosto, sono previste le chiusure di alcuni tratti di strada in zona Prato della Valle, dalle ore 19 di martedì 15 agosto alle ore 2 di mercoledì 16 agosto - provvedimenti di viabilità.

ATTENZIONE: dalle ore 19 del 15 agosto, con la chiusura delle strade limitrofe a Prato della Valle, Park Rabin non è raggiungibile.

Mezzi pubblici (bus e tram)

Le modifiche e le deviazioni dei bus e del tram sono indicate sul sito di Busitalia Veneto.

Per informazioni

Numero verde di Radio Company 800 066 322

sito www.radiocompany.com

pagina Facebook www.facebook.com/radiocompany