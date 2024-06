Un evento speciale dedicato alle persone più giovani e alle sfide che affrontano nel mondo contemporaneo. "Futuri da Sbloccare: Come Liberare il Potenziale dei Giovani di Oggi" è l'occasione per esplorare le idee e gli spunti che possono aiutare a superare i blocchi che l’età della gioventù comporta, sarà con noi la famosa influencer veneta Valentina Raso.

Un Incontro Formativo e Informativo

Durante l'incontro, presenteremo il Progetto FUTURO nell’ambito della Dgr 729, offrendo una panoramica delle iniziative pensate per supportare le persone più giovani nella loro crescita personale e professionale. Affronteremo temi cruciali come il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment, or Training), gli inoccupati e il ritiro sociale, con il racconto di attività ed eventi concreti che sono in programma!

Ospite d'Eccezione: Valentina Raso

Siamo entusiasti di avere con noi Valentina Raso, una delle voci più influenti nel panorama italiano dei social media. Laureata all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Marketing e Comunicazione Pubblicitaria, Valentina è una Content Creator, Influencer e Social Media Manager che ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua capacità di raccontare storie avvincenti e di esplorare luoghi spettacolari.

Un Dialogo Aperto con @valentinaraso

Avremo l'opportunità di dialogare con Valentina sulle scelte di vita, le sfide e le indecisioni che chi è nell’età della crescita deve affrontare oggi. Il confronto sarà un'occasione per capire come posizionarsi e sbloccarsi per proseguire nel proprio cammino. Con la sua esperienza e il suo carisma, Valentina ci racconterà il suo percorso personale, le sue avventure e le "pillole vincenti" che a lei sono servite per crescere.

Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento stimolante e ricco di contenuti preziosi. È un'opportunità per trovare ispirazione, consigli pratici e di entrare in contatto con una delle influencer più seguite in Italia!