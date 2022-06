Il futuro della musica passa per Nft e Blockchain? Il talk alla Casetta Zebrina

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/679732406434656/

Sabato 18 giugno dalle 19

Sottoterra x Onlymusix: Il futuro della musica passa per Nft e Blockchain? con Matteo Tambussi e Oliver Dawson

Palco Casetta Zebrina

Un incontro per discutere di NFT, tecnologia Blockchain e Web3 e delle opportunità che possono riservare agli artisti e all’industria musicale. Gli ospiti di questo talk saranno Matteo Tambussi, musicista indipendente e membro attivo della comunità crypto di Ethereum e Oliver Dawson, founder dell’etichetta Pluggers. Nel 2021 Tambussi e Dawson hanno dato vita al podcast “HiFi&DeFi” e ad aprile 2022 hanno lanciato la prima etichetta musicale DAO Italiana. L’incontro è organizzato da Sottoterra Magazine, il progetto editoriale di Dischi Sotterranei, e Onlymusix, il primo marketplace NFT dedicato alla musica in Europa, prodotto dalla startup italiana Onlytech Industries.

Come sempre, ingresso ad offerta libera!

- -

Arcella Bella è un punto d’incontro, un giardino estivo aperto per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova. Ogni giorno, dalle 18 in poi, vi aspettano pizze e specialità per tutti i gusti a cura della Pizzeria Voglia Di, favolosi cocktail by Aperture Cocktail Bar ed eccezionali vini dell’Enoteca Mediterranea. Arcella Bella è un’attività realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee 2022-2023”.

Le nostre regole:

? Il rispetto del parco è tanto importante quanto quello del vicinato, invitiamo a non fare rumore in prossimità degli ingressi.

? È vietato introdurre bevande, lattine, bottiglie, vetro.

? L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l'ingresso in bicicletta non è purtroppo consentito.

? All’interno del festival scattiamo foto e giriamo video a scopo promozionale.

Info web

https://www.facebook.com/events/679732406434656/

Foto articolo da evento Facebook