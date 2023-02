Fabrizio Gabrielli presenta “Messi” in compagnia del giornalista Ivan Grozny a Laformadelibro

Alla libreria in via del Carmine 6 Fabrizio Gabrielli presenta “Messi” 66th and 2nd Editore, in compagnia del giornalista Ivan Grozny.

Appuntamento sabato 11 febbraio, ore 18, alla Libreria Laformadelibro.

Dopo il successo dell’incontro con Emanuele Atturo che ci ha parlato di Roger Federer, la casa editrice 66th and 2nd torna alla Forma DelLibro con un libro su Lionel Messi. Un incontro per approfondire la figura umana e sportiva di uno dei calciatori più forti al mondo.

L’autore dialoga con il giornalista ed autore Ivan Grozny.

https://www.facebook.com/events/695989288843198

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fabrizio-gabrielli-presenta-messi-526722460057

