Gaia, Hu, VV live all’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este

Continua il cartellone dell’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este volge al termine.

Protagoniste il 13 luglio

Gaia, Hu, VV

Ingresso ore 19

Inizio concerto ore 20

Appuntamento tutto al femminile! Sul palco tre giovanissime cantanti, Gaia – Hu e VV, per una grande festa musicale dedicata ai giovani con il grande talento delle interpreti. L’artista principale sarà Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, cantante italiana con passaporto brasiliano. Apriranno il concerto la cantautrice milanese Viviana Colombo in arte VV, seguirà HU, nome d’arte di Federica Ferracuti, cantante, producer e polistrumentista italiana.

Biglietti

Biglietti 28,75 euro + commissioni.

Indirizzo evento

Castello Carrarese Este,

Via G. Negri, 9, 35042 Este PD

Organizzazione:

Delphi International S.r.l.

Tel.: +39 0532 1934217

Email: eventi@delphiinternational.it

Info web

https://estestatefestival.it/gaia-hu-vv/

