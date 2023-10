Evento speciale del GAL Patavino racconta le figure femminili che hanno fatto la storia di Este

Domenica 8 ottobre appuntamento a Este per un nuovo evento speciale promosso dal GAL Patavino nell’ambito del progetto #DaiColliallAdige che - dal 2018 - punta alla promozione del turismo rurale e alla valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) dell’area che si estende dai Colli Euganei fino al fiume Adige .

Donne di denari, di fede e di poesia: voci e suoni da Este antica, questo il titolo dell’evento dedicato al tematismo Before Venice che proporrà una speciale passeggiata a tappe dedicata ad alcune delle figure femminili che hanno fatto la storia di una città e di un territorio . Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio in cui a condurci saranno le voci di alcune donne vissute in epoche diverse nell’area atestina, dall’età medievale e tardo antica, all’epoca romana e preromana: Speronella, Tecla, Sabina e Nerka.

I racconti di lavoro e benessere, fatica e conquista, intuizione e lungimiranza ci faranno rivivere i differenti contesti storici e sociali, creando un dialogo immaginario tra ciò che è noto dalle fonti materiali e scritte e i sentimenti e le passioni che hanno reso memorabili le vite di queste donne straordinarie.

L’itinerario partirà dai Giardini del Castello Marchionale - via Guido Negri (di fianco all'ingresso del Museo Nazionale Atestino), Este (PD), dove le mura raccontano della nobildonna e monaca benedettina Beatrice I d'Este, figlia del marchese Azzo VI e vissuta in questo luogo dal 1221 al 1226. Farà, poi, tappa al Duomo di Santa Tecla, con la celebre pala d’altare realizzata da Giovan Battista Tiepolo nel 1759 e raffigurante la Santa che intercede presso il Padre Eterno per la liberazione della città dalla peste del 1630, e nella vicina Via Sabina, intitolata all'omonima poetessa di epoca romana appartenuta alla gens Vassidia, tra le più prestigiose e facoltose nella zona per ricchezze fondiarie e commerciali. Si arriverà, infine, all’Area Archeologica di via Santo Stefano, dove incontreremo la celebre Nerka, imprenditrice e nobildonna etrusco-atestina vissuta nel III secolo a.C.

La visita si concluderà con la sonorizzazione site specific dell'area archeologica ispirata ai suoni e ai rumori di Este antica a cura di Vincenzo Vasi, celebre polistrumentista e compositore versatile e dallo stile surreale.

Due i turni di visita previsti per la giornata dell’8 ottobre, alle ore 10 e alle ore 16. Gli eventi sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria sul portale https://visitgal.daicollialladige.it/.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Este.

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

