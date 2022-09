Galà della Cultura del Camposampierese 2022, la cerimonia di premiazione a San Giorgio delle Pertiche

Giunta alla terza edizione, ritorna “Testimoni del nostro Tempo - Galà della Cultura del Camposampierese”, manifestazione promossa dal Tavolo della Cultura, in programma venerdì 16 settembre 2022, alle ore 20.30, al parco della Cultura di San Giorgio delle Pertiche, (in via Pinaffo 9).

Si tratta di un’iniziativa di rete attraverso la quale il Tavolo della Cultura, composto dagli assessori e consiglieri dei dieci comuni della Federazione, premia le eccellenze culturali presenti nel territorio, ovvero gli interpreti di quella tensione estetica che li rende “testimoni”, appunto, delle pulsioni artistiche contemporanee.

La sede della premiazione cambia ogni anno e toccherà tutti i comuni del Camposampierese per rafforzare la filosofia di rete che sta alla base dell’iniziativa. Dopo Piombino Dese nel 2019 e Massanzago nel 2021, tocca ora a San Giorgio delle Pertiche ospitare il Galà nel Parco della Cultura, antistante l’edificio della biblioteca comunale.

«Lo scopo della manifestazione – sottolineano gli organizzatori - è di valorizzare l’opera di quanti (individui, associazioni, istituzioni) con la propria attività hanno contribuito e tuttora contribuiscono alla promozione e valorizzazione dei diversi linguaggi culturali ed artistici nel territorio e tra la popolazione del Camposampierese».

Il premio viene assegnato, con cadenza annuale, a una persona/associazione/istituzione per ciascun comune della Federazione del Camposampierese.

La premiazione culmina con la consegna del riconoscimento speciale “Testimone della Cultura” ad una personalità/artista/uomo di cultura/associazione/istituzione, la cui opera si sia rivelata particolarmente rappresentativa e prestigiosa per l’intero territorio.

Numerosi gli ambiti che la giuria, composta dagli assessori e consiglieri alla cultura, ha preso in esame per individuare i premiati di questa terza edizione: musica, giornalismo, scrittura, promozione culturale e del territorio, fumetto, robotica, artigianato e restauro.

L’elenco dei dieci premiati è stato ufficializzato in occasione dell’ultima riunione del Tavolo della Cultura, mentre il nome del Testimone della Cultura 2022 (che, come prevede il regolamento della manifestazione, non necessariamente sarà scelto tra i 10 premiati dai comuni) verrà svelato in occasione della cerimonia del 16 settembre, in quello che sarà il momento clou di una serata che prevede, oltre alla consegna dei riconoscimenti, alcuni momenti di intrattenimento.

L’organizzazione è a cura del Tavolo della Cultura del Camposampierese, in collaborazione con il Comune di S. Giorgio delle Pertiche. La manifestazione beneficia del patrocinio della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

I premiati

Borgoricco: Frison Marco, fumettista.

Frison Marco, fumettista. Campodarsego: Rossetto Diego, cantante lirico.

Rossetto Diego, cantante lirico. Camposampiero: Cassandro Francesco, giornalista e scrittore.

Cassandro Francesco, giornalista e scrittore. Loreggia: Toniato Carlo, scrittore e promotore culturale.

Toniato Carlo, scrittore e promotore culturale. Massanzago: Carpin Stefano, professore di informatica e robotica.

Carpin Stefano, professore di informatica e robotica. Piombino Dese: Banda Musicale Piombino Dese.

Banda Musicale Piombino Dese. San Giorgio delle Pertiche: Associazione “Insieme a Cavino”.

Associazione “Insieme a Cavino”. Santa Giustina in Colle: Boaron Francesco, direttore d’orchestra.

Boaron Francesco, direttore d’orchestra. Villa del Conte: Lorenzato Bruno, artigiano restauratore.

Lorenzato Bruno, artigiano restauratore. Villanova di Camposampiero: Malvestio Luigino, professore di musica e musicista.

Un elenco che si caratterizza per l’eterogeneità delle discipline che connota positivamente, dal punto di vista culturale, un territorio più vivace di quanto non appaia ad un primo sguardo distratto.

«Attraverso questa iniziativa – ribadisce Fabio Marzaro, assessore portavoce del Tavolo della Cultura, ci proponiamo di rinforzare l’identità culturale del territorio, ritenendo che essa sia un elemento imprescindibile per lo sviluppo. Per creare un territorio ricco, nel senso pieno della parola, servono artigiani, imprenditori, professionisti, ma vi è bisogno, non da meno, di persone in grado di interpretare con la propria sensibilità e di restituire col proprio talento la sete di cultura, di conoscenza, di arte che è innata nell’essere umano».

Non resta, quindi, che attendere il 16 settembre per festeggiare la cultura del Camposampierese e per celebrare il super vincitore 2022.

Presenta: Wendy Muraro

In caso di maltempo la manifestazione si terrà al municipio di S. Giorgio delle Pertiche, al medesimo orario.

