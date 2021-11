“Galzignano in 3 dimensioni”, alla scoperta del territorio nell'incontro online

Prezzo non disponibile

Mercoledì 24 novembre alle ore 18.30 on-line sulla pagina facebook del Museo dei Colli Euganei sarà realizzato l’evento di lancio del progetto “Galzignano in 3 dimensioni”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Cultura OnLife e da Banca Adria, che saranno pure presenti all’incontro.

A parlare in una tavola rotonda dedicata al Museo dei Colli Euganei e al territorio saranno le dott.sse Carla Pirazzini e Monica Pregnolato (Soprintendenza ABAP), il prof. Stefan Marchioro (Regione del Veneto), la prof.ssa Paola Zanovello (Università degli Studi di Padova), la dott.ssa Francesca Veronese (Musei Civici agli Eremitani di Padova), la dott.ssa Claudia Baldin (Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei) insieme con l’associazione CH360 (Cultural Heritage 360) ed Elisa Brener che si sta occupando di un particolare aspetto del progetto, ricostruendo in virtuale il monastero della Trinità di Galzignano Terme, gioiello dell’architettura trecentesca dei Colli Euganei.

Il progetto prevede di coinvolgere i cittadini di Galzignano nel racconto del loro territorio, mostrando attraverso un percorso digitale e reale in museo, curato da Arcadia Arte s.r.l., i contesti da cui provengono molti dei nuovi materiali arrivati nelle sale museali, grazie a donazioni private degli stessi cittadini.

Tra questi, saranno presto visibili in museo la più antica veduta di Galzignano, databile tra il Settecento e l’Ottocento e alcune sculture provenienti proprio dal monastero della Trinità, frutto dell’amore di Riccobona da Carrara, sorella del signore di Padova Marsilio, per il marito Antonio Da Lozzo, abbellito nel tempo da artisti, luogo di cultura e raccoglimento che ha superato malattie e avversità arrivando sino a noi oggi.

«I cittadini e le istituzioni insieme per raccontare la storia dei Colli e di Galzignano Terme in particolare, nel progetto di rilancio del Museo dei Colli Euganei, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Cultura OnLife e da Banca Adria» dice Stefania Lunardi, assessore alla Cultura di Galzignano Terme. «Un’iniziativa delicata e bella, nata dai cittadini stessi per riscoprire il loro territorio».

https://www.facebook.com/museodeicollieuganei

https://www.facebook.com/events/1219286061897487

