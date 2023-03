Gaspara Stampa, L’amore e l’arte: a 500 anni dalla nascita Padova celebra la grande poetessa

Nel giorno dedicato alla donna, la città di Padova celebra i 500 anni dalla nascita di una delle sue più illustri cittadine, Gaspara Stampa.

Grande poetessa, musicista e cantante di assoluto talento, colta e bellissima, Gaspara nasce a Padova nel 1523.

In un tempo in cui l’accesso all’istruzione era costoso e difficile, e alle donne spesso negato, a lei fu data dalla famiglia la possibilità di studiare privatamente e con grandi maestri, raggiungendo un livello culturale non comune per il suo tempo e il suo essere donna.

Veronica Andreani, esperta di Letteratura del Rinascimento, ci porterà nel mondo di Gaspara, nella sua poesia e nella sua vita. Le “Rime” pubblicate postume dalla sorella nel 1554, anno della morte prematura di Gaspara a soli 31 anni, sono dedicate in gran parte all’amore tormentato per il nobile trevigiano Collaltino di Collalto, uomo d’armi, letterato, mecenate di artisti e scrittori.

Proprio un discendente di Collaltino fece ripubblicare nel Settecento quelle poesie, che tornarono in auge. Anche la sua città natale volle allora rendere onore alla sua Gasparina: in Prato della Valle, tra le 80 statue di padovani illustri dell’Isola Memmia, realizzate tra il 1775 e il 1883, trovò posto anche lei, unica donna tra tante figure maschili. Il suo busto si può ancora ammirare al fianco dello scultore cinquecentesco Andrea Briosco.

Nicoletta Confalone, musicologa, tratterà della musica in uso ai tempi dell’ardente poetessa. Gaspara aveva grande talento per il canto e una voce soavissima, cantava accompagnandosi con il liuto o l’arpa. La sua musica non ci è pervenuta, ma Nicoletta Confalone ci farà rivivere, col suo racconto ed eseguendo alcuni brani dell’epoca, l’emozione del madrigale cinquecentesco.

Il Lions Club “Gaspara Stampa” festeggia con questo evento i suoi 35 anni di attività, anni di costante presenza sul territorio, fatta di iniziative in campo sanitario, sociale e culturale, sempre con particolare attenzione al mondo femminile.

Dettagli

Museo Eremitani | Sala del Romanino

piazza Eremitani 8 | Padova

Mercoledì 8 marzo 2023 | ore 17

Gaspara stampa

L’amore e l’arte

A 500 anni dalla nascita

Padova celebra la sua più grande poetessa

Conversazione con

Veronica Andreani

esperta di letteratura rinascimentale al femminile

Nicoletta Confalone

musicologa

Saluti

Andrea Colasio

Assessore alla Cultura

Introduce

Francesca Veronese

?Direttore Musei Civici

Informazioni

Ingresso gratuito, da prenotare con Eventbrite al seguente link: https://bit.ly/3Epb1F4

tel. 049 8204572

Foto articolo da comunicato stampa