Gazzelle - “Estate 2024” allo Sherwood Festival

40 euro + d.p. in prevendita; 45 euro in cassa la sera dell’evento. Al termine del concerto 1 euro può bastare

Prezzo 40 euro + d.p. in prevendita; 45 euro in cassa la sera dell’evento. Al termine del concerto 1 euro può bastare

Gazzelle con “Estate 2024”

Vai alla pagina Facebook

Vai al profilo Instagram Biglietti 40 euro + d.p. in prevendita;

45 euro in cassa la sera dell’evento. L’acquisto della prevendita è fortemente consigliato! Prevendite Sherwood – bit.ly/SF24_sherwood

TicketOne – bit.ly/SF24_ticketone

TicketSms – bit.ly/SF24_ticketsms Con il bonus cultura non si potrà acquistare il biglietto in cassa il giorno dell’evento, ma sarà possibile utilizzarlo solo acquistando la prevendita sui circuiti TicketOne e TicketSms Le prevendite chiudono alle ore 16:00 del giorno dell’evento. Se non avete la prevendita, salvo diverse comunicazioni, potrete acquistare il biglietto in cassa la sera del concerto. Informazioni utili I bambini entrano gratuitamente fino al compimento dei 12 anni di età

Le persone con disabilità entrano gratuitamente. Non è necessaria nessuna prenotazione, ma è sufficiente presentarsi alla cassa con una certificazione valida

Se la persona con disabilità necessita di essere accompagnata è richiesto l’acquisto di un biglietto. Lasceremo la possibilità di scegliere chi deve acquistare il titolo d’ingresso

All’interno dell’area è presente una pedana rialzata (non prenotabile e fino ad esaurimento posti) dalla quale è possibile assistere allo spettacolo in totale sicurezza

Non è necessaria nessuna prenotazione, ma è sufficiente presentarsi alla cassa con una certificazione valida Se la persona con disabilità necessita di essere accompagnata è richiesto l’acquisto di un biglietto. Lasceremo la possibilità di scegliere chi deve acquistare il titolo d’ingresso All’interno dell’area è presente una pedana rialzata (non prenotabile e fino ad esaurimento posti) dalla quale è possibile assistere allo spettacolo in totale sicurezza Al termine del concerto ingresso 1 € può bastare Gazzelle – “Estate 2024” Un nuovo grande nome si aggiunge alla già ricca line-up di Sherwood Festival: il 4 luglio protagonista del main stage Gazzelle, cantautore romano reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano “Tutto qui”. Dopo aver registrato la scorsa estate il tutto esaurito con il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, culmine di un percorso che, a partire dal 2017, l’ha visto esibirsi ovunque nella Capitale, è attualmente in giro per la Penisola con il suo Dentro x Sempre Tour, partito proprio da Padova, e che sta registrando il sold out in ogni città. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 34 dischi d’oro e 22 dischi di platino. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone e uno Stadio Olimpico intero, il 9 giugno 2023. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico ma da sempre multiforme e imprevedibile. Flavio si è preso con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con Marco Mengoni, Thasupreme, Fulminacci e Noyz Narcos.

Bio Sherwood

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

Social

Facebook ? www.facebook.com/festival.sherwood

Instagram ? www.instagram.com/sherwood_festival

Telegram ? t.me/sherwoodfestival

Twitter ? www.twitter.com/sherwoodpadova

Spotify ? bit.ly/SHFSpotify

Organizzazione – Sherwood

Infoline: +39 335 127 814 (anche tramite messaggio WhatsApp)

Per info sulle prevendite: ticket@sherwood.it

?Calendario in aggiornamento – dal 07/06 al 13/07

7 giugno 2024 | MARGHERITA VICARIO (1 euro può bastare)

11 giugno 2024 | PENDULUM LIVE

13 giugno 2024 | ARIETE

23 giugno 2024 | IDLES

26 giugno 2024 | Sherwood Goes HC #8: SLUG GORE, Rough Touch, Slowchamber (1€ può bastare)

27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS

28 giugno 2024 | Reggae Day #8: ANTHONY B + Attila (1€ può bastare)

3 luglio 2024 | BAD RELIGION + Special guest

4 luglio 2024 | GAZZELLE

11 luglio 2024 | GEMITAIZ

12 luglio 2024 | MOTTA (1 euro può bastare)

Info web

https://www.sherwoodfestival.it/gazzelle/

https://www.facebook.com/events/397896289508719

Foto articolo da comunicato stama e da evento Facebook