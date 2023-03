Il gelato day si festeggia a Selvazzano Dentro

Il 24 marzo si celebra la “Giornata nazionale per la promozione della lettura”, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2009 per sensibilizzare tutti i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sull'importanza della lettura. Nella stessa data, si festeggia la “Giornata europea del gelato artigianale”, istituita con Dichiarazione del Parlamento Europeo del 5 luglio 2012, con lo scopo di contribuire alla promozione del gelato artigianale quale prodotto di qualità e settore di competitività dell'economia europea, invitando tutti gli Stati membri a sostenere e proporre iniziative volte allo sviluppo della tradizione gastronomica di questo settore.

«Festeggiamo la Giornata europea del gelato artigianale – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – con tante belle iniziative e laboratori per promuovere la lettura. In Piazzetta Eugenio Maestri con la collaborazione della Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” è in programma un pomeriggio dedicato ai nostri ragazzi da 4 anni a 13 anni dove potranno gustare non solo il gelato artigianale, ma anche delle proposte culturali davvero originali. Grazie alla sinergia tra la Biblioteca e le gelaterie artigianali di Selvazzano Dentro promuoviamo prodotti di qualità, come il gelato, riconosciuti a livello internazionale».

«La nostra Città avrà una bella opportunità di festa in questi due giorni – aggiunge Enrico Romanato, consigliere incaricato al Commercio e alle Attività economico-produttive – I nostri “Artigiani Commercianti del Gelato” di Selvazzano Dentro ci faranno gustare dell’ottimo gelato, una delizia per tutti i palati, un alimento sano ed energetico.

Una tradizione ed eccellenza italiana, quella del gelato, che con l’avvicinarsi della primavera, diventa un’occasione per un break durante la giornata o un’occasione per una passeggiata con qualche persona amica o cara. E’ un’iniziativa unica nel suo genere, un’occasione di serenità e piacere “da gustare” che ben si inserisce nel mercato di “Campagna Amica” della Coldiretti di sabato mattina dove i nostri gelatai acquistano frutta e verdura che sono alla base della produzione di questo alimento tanto gradito ai bambini e anche agli adulti».

A Selvazzano Dentro l'Amministrazione Comunale unisce la promozione della lettura con i gustosi gelati offerti dalle gelaterie artigianali del territorio (Antiche Tentazioni, Nice e Soleluna), prevedendo iniziative nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 marzo, con il seguente programma, che vede anche la partecipazione della Coldiretti - Mercato Campagna Amica, e dei giovani della Croce Rossa di Selvazzano Dentro:

Venerdì 24 marzo dalle ore 15 alle ore 18 le gelaterie artigianali offrono il gelato a bambini e famiglie

piazzetta Eugenio Maestri e biblioteca Melchiorre Cesarotti

16.30 - 17.15 “Letture al gusto di...” con Federica. Età 4-7 anni su prenotazione

16.30 - 18 laboratorio “Tuttisensi. hai mai dipinto i tuoi sogni ad occhi chiusi?” con Marta Telatin età 8-13 anni su prenotazione

prenotazioni: whatsapp al numero 3665736227 con nome cognome bambino, eta' e attività

Sabato 25 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 le gelaterie artigianali offrono il gelato a bambini e famiglie

via Padova Tencarola presso il mercato Campagna Amica

giochi e palloncini con i giovani della croce rossa di Selvazzano Dentro

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

Selvazzano che… Festa del gelato!