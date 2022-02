Alta Pensione - GenerAzioni Insieme, la condivisione intergenerazionale a Progetto Prisma

Continuano le attività del progetto GenerAzioni Insieme con l’obiettivo di contribuire alla coesione sociale e al benessere delle persone più anziane proponendo la cultura e la condivisione di esperienze. L’iniziativa è promossa da Arci Padova, in collaborazione con Abraclam, nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

L’ obiettivo è quello di mettere in contatto le generazioni over 65 con le generazioni più giovani; due gruppi sociali che soprattutto in città al di fuori dei contesti familiari si trovano spesso in conflitto o non instaurano relazioni positive.

Da lunedì 28 febbraio prende il via ALTA PENSIONE, un percorso di sei appuntamenti gratuiti con il teatro, organizzato dall'associazione Abracalam APS. L’idea è quella di formare un gruppo di lavoro che, attraverso il teatro, racconti e ricostruisca storie del passato per valorizzare il ruolo della popolazione anziana del territorio, per testimoniare le trasformazioni e trasferire la memoria ai più giovani affinché non sia solo nostalgia ma esperienza da tramandare e risorsa preziosa da utilizzare nella risocializzazione del territorio, al fine di recuperarlo come luogo delle relazioni e della convivenza civile. L'attività si svolgerà alle ore 16 al progetto Prisma, via delle Scuole (Guizza) ed è riservata a persone dai 65 anni. Per informazioni e adesioni 3281260040

«L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno sempre più incidente nelle dinamiche sociali ed economiche e la città di Padova rientra all’interno delle tendenze nazionali. L'intenzione – commenta Elena Gastaldello, presidente Arci Padova – è di agire in contesti di prossimità all'interno della nostra città, favorendo l'instaurarsi di dinamiche relazionali positive, anche intergenerazionali, fornendo strumenti ed esperienze parallele»

Info web

https://www.facebook.com/events/375508084404320/

Foto articolo da evento Facebook