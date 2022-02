“Genitori digitali”, al via il percorso guidato online

“Genitori digitali” è un percorso guidato, promosso da il Network Euganeo, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il ciclo di sei webinar sono organizzati in collaborazione con l’Associazione Granello di Senape in collaborazione con Famtech Institute, l’istituto comprensivo statale “F. Lazzarini” di Teolo ed il Comune di Teolo.

Scarica la locandina con tutti gli eventi

Il primo incontro si terrà mercoledì 16 febbraio dalle 20.30 alle 22 con il seguente programma:

Sguardi, divari o confini? Adulti e ragazzi nella relazione con i media - Claudio Riva, docente esociologo dei media UNIPD | Martina Carone,docente di Analisi dei media Unipd

Mettiti alla prova: quanto conosci il mondo dei nativi digitali? - Tea Bicego, Avvocata e VicePresidente FamTech Institute | Giulia Baldissera,mediatrice penale e socia FamTech Institute

Il ciclo di incontri è pensato per supportare i genitori nell’educazione dei figli all’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, rispondendo alle loro domande e analizzando assieme a loro le opportunità, le potenzialità ed i rischi del mondo digitale.

Ecco le domande a cui i diversi esperti cercheranno di dare risposta: Quali regole darsi in famiglia per l’utilizzo dello smartphone? Come imparare a proteggersi dai rischi del web? È giusto fidarsi dei social network oppure è meglio vietarli? Come regolare l’utilizzo dei videogiochi?

Come vedere i webinar

I webinar saranno fruibili on demand collegandosi dallo smartphone, tablet o computer e rivolti a tutti i genitori alle prese con la sfida educativa legata agli spazi e ai tempi digitali. Obiettivo è quello di offrire numerosi spunti di riflessione su come cambiano le relazioni e su come interagire con le nuove dimensioni relazionali agite ed espresse dai propri figli adolescenti, con particolare attenzione a promuovere una comunicazione e una relazione virtuosa tra genitori e figli/e.

Per iscriversi qui: https://is.gd/genitoridigitali

Il webinar, organizzato dall’Associazione Granello di Senape Padova, si inserisce all’interno del progetto Network Euganeo - La comunità educante. Il Progetto della durata di tre anni, finanziato dalla fondazione Con I Bambini, è promosso da ben quindici soggetti del territorio di Abano e Teolo – tra cui le scuole e le amministrazioni comunali,associazioni di volontariato e cooperative – con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di povertà educativa allargando e rafforzando una rete che sostenga la crescita e l’educazione dei minori.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. https://www.conibambini.org/”.

