"Giulio fa cose", incontro all'ex Fornace Carotta con i genitori e l'avvocatessa di Giulio Regeni

L'associazione 1514 Oltre il Muro Onlus, in collaborazione con l'Assessorato alla pace, diritti umani e cooperazione del Comune di Padova, organizza un incontro pubblico con i genitori e l'avvocatessa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016.

I genitori e la legale Alessandra Ballerini raccontano la battaglia che stanno conducendo per fare emergere la verità su quanto successo e ottenere giustizia.

All'incontro partecipano l'assessora Francesca Benciolini e l'assessore Diego Bonavina del Comune di Padova.

Modera la giornalista Silvia Giralucci.

Appuntamento all'Ex Fornace Carotta, via Siracusa, 61 - Padova venerdì 3 marzo alle ore 20.30.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni

1514 Oltre il Muro Onlus

email info@1514oltreilmuro.it?