"Genitori del terzo millennio - Figli si nasce, genitori si diventa", gli incontri ad Abano

È il titolo generale degli incontri organizzati dagli Assessorati alla Cultura e Politiche Giovanili di Abano Terme, in collaborazione con A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori) e Filosofia di Vita, Prende (Associazione di Educatori e Giovani del Territorio). Gli organizzatori hanno scelto quest’anno di porre l’attenzione sullo sviluppo dei temi suggeriti dai giovani “figli”.

«I nostri figli sono il futuro» - con queste parole l’Assessore alla Cultura del Comune di Abano Terme, Michela Allocca, vuole comunicare quanto sia importante il periodo adolescenziale per la crescita e la formazione di “nuovi adulti” in grado di affrontare un mondo sempre più complesso. «L' adolescenza è quel tratto di età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello dell’individuo adulto.

La immaginiamo attiva per un decennio fra i 12 e i 23 anni, se pensiamo alla popolazione in genere per ogni individuo può iniziare prima e finire poi.

Gli adolescenti, soprattutto dovuto all’azione ormonale alla quale sono sottoposti i loro corpi e le loro menti, appaiono spesso irritabili, scontrosi, ipersensibili ,spesso sviluppano sentimenti di angoscia e di abbandono.

L’adolescenza è stata definita come un concetto dinamico in costante evoluzione: biologica, psicologica, socio-culturale. L’adolescente reclama con vigore la propria autonomia e individualità, di conseguenza tende a isolarsi dai genitori, svilendo il loro ruolo e il loro potere pur non riuscendo a farne a meno. Genitori e figli devono imparare ad ascoltarsi e a lasciarsi, la fine di un legame importante in adolescenza non rappresenta un’esperienza marginale né per i figli né per i genitori.

Spetta agli adulti sostenere preventivamente i ragazzi e le ragazze nell’elaborazione dell’evento» conclude l’Assessore alla Cultura.

Spetta ai genitori farsi aiutare in questo passaggio estremamente complesso dove l’incomunicabilità non è solo dei ragazzi, ma anche degli stessi adulti.

L’adolescente si oppone ai genitori perché desidera conquistare la propria libertà. È una ribellione che chiede di essere senza vincoli. I genitori, dal canto loro, devono fare un passaggio molto rilevante: rinunciare al possesso del figlio che hanno generato.

“...Non portare nell’animo l’idea solitaria, che la verità sia tua e che niente altro sia vero”. (Seneca). Le relazioni tenute dalle due professoresse dell’Università degli Studi di Padova e dal giovane studente universitario, ci saranno di grande aiuto per portare l’attenzione sulle necessità evidenziate dai giovani che sono stati intervistati.

L’incontro è aperto a genitori, giovani, educatori, insegnanti, sia per ascoltare che per porre domande d’interesse.

Sono state scelte 3 particolari relazioni per aprire il dialogo fra figli e genitori: la prima è quella di Antonella Viola, immunologa, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova, dove insegna anche al General Course “Generi, saperi e giustizia sociale”. La prof. Viola fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere), e del Consiglio Direttivo del Centro Elena Cornaro per gli Studi di Genere dell’Università degli Studi di Padova. Ha pubblicato: “Danzare nella tempesta, Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario “ed. Economica Feltrinelli; “Il cibo buono. C’è più gusto a nutrirsi bene” ed. Gribaudo; “Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere” ed. Feltrinelli. La seconda relazione è di Riccardo Camarda; ha 19 anni e vive a Vicenza. Nel 2019 è stato speaker al Tedx Youth di Roma, raccontando la sua “Profezia dell’adolescenza”. Nel 2022 è stato speaker al Tedx con un nuovo tema: “Come trovare la tua passione in 10 minuti”, dal quale ha tratto il suo libro. Allievo del celebre life trainer americano Robert Johnson, ha fondato “Capitale Umano Italiano” il movimento etico che riunisce centinaia di giovani talenti “under 30”. Ha pubblicato: “Passioni Appese” ed. Del Faro.

La terza e ultima relazione è quella di Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria di psicologia dello sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova. È esperta di strategie di supporto nell’apprendimento e nei disturbi del neurosviluppo, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. E’ direttrice scientifica della rete “Polo di Apprendimento”, presidente nazionale del CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati), membro dell’International Academy for Research in Learning Disabilities (IARLD).

Tutti gli incontri si terranno al Teatro Polivalente di Abano Terme.

Venerdì 10 febbraio 2023 ore 18.30: Quando il sesso è (quasi) tutto. Sesso e genere in biologia e medicina.

Relatrice Antonella Viola, modera Barbara Codogno

Sabato 25 febbraio 2023 ore 18.30: "Come scoprire e coltivare i talenti"

Relatore Riccardo Camarda

Martedì 7 marzo 2023 ore 20.45: "Genitori e figli: in conflitto per crescere insieme"

Relatrice Daniela Lucangeli

