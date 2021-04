"Geo Night": la notte mondiale della geografia 2021 a Padova, tutti gli appuntamenti online

In occasione della Geo Night: La Notte Mondiale della Geografia 2021, evento che si tiene in tutto il mondo il 9 aprile, il Master in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, il laboratorio di ricerca GIScience and Drones for Good (D4G) dell’Università degli Studi di Padova, i gruppi di ricerca ad esso correlati e il Climate Justice: Centre of Excellence Jean Monnet organizzano una serie di eventi per contribuire alla divulgazione geografica, della GIScience e delle attività didattico-scientifiche.

Seminario online

Ad aprire la Geo Night: La Notte Mondiale della Geografia 2021 – Tra Padova e Amazzonia è il seminario online Il clima che cambia, in città: microclima urbano, sostenibilità, giustizia climatica, con Luca Mercalli, climatologo e direttore della rivista Nimbus, Società metereologica Italiana.

I protagonisti

Coordinano l’evento Massimo De Marchi (coordinatore progetto di ricerca “Cambiamenti climatici, territori, diversità”, ICEA) e Salvatore Pappalardo (geografo, docente Master GIScience e responsabile Lab Drones for Good - D4G). Il seminario ospita gli interventi di Francesco Facchinelli ed Edoardo Crescini del Gruppo di ricerca “Cambiamenti climatici, territori, diversità” (ICEA).

Dettagli

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “MAPMi - Mappatura del Microclima Urbano e Aree Verdi” che, attraverso le tecniche e gli strumenti per il monitoraggio ambientale urbano e per lo studio e l'analisi degli impatti multi-scalari del global warming, intende innovare la didattica integrando nella formazione l’uso sperimentale delle nuove tecnologie per il monitoraggio ambientale. MAPMi vuole coinvolgere e formare studentesse e studenti sulle conoscenze e gli strumenti dei sistemi IoT (Internet of Things), sulle tecnologie di telerilevamento e sugli strumenti partecipativi della Citizen Science per il monitoraggio dei fenomeni inerenti ai cambiamenti climatici e degli effetti sulla superficie terrestre, con un particolare focus sulla gestione delle infrastrutture verdi.

Secondo incontro

La Geo Nigh si chiude con il webinar "Citizens science per la giustizia climatica", il 9 aprile alle 18.

