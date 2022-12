Geronimo Stilton, il topo-giornalista aspetta i bambini e i ragazzi agli Eremitani

Cari bambini e bambine, ragazze e ragazzi, genitori, nonni e nonne, zie e zii, amiche e amici, tenetevi pronti: sabato 10 dicembre al Museo Eremitani di Padova, in Sala del Romanino, arriva Geronimo Stilton, il topo-giornalista più famoso d’Italia, per vivere insieme una stratopica avventura!

L’appuntamento, a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione, è riservato ai bambini e ai ragazzi fra i 5 e i 13 anni.

Il personale dei Musei Civici aspetterà i piccoli ospiti alle ore 15 presso la biglietteria del Museo, per accompagnarli fra le meraviglie delle sale espositive e in Sala del Romanino, all’incontro con Geronimo Stilton.

Qui Geronimo ci parlerà delle meraviglie d'Italia e di Padova.

Al termine si concederà ai suoi piccoli fan per firmare autografi e farsi fotografare.

È prevista la presenza di un accompagnatore per ciascun minore ma, per lasciare spazio ai bambini, gli adulti saranno invitati a visitare la mostra "Saverio Rampin. Tempo, spazio, luce opere 1955-1991" o a fermarsi in caffetteria del Museo al piano terra, uno spazio accogliente di nuova concezione che permette di regalarsi una pausa di gusto nel cuore di un luogo accogliente e immerso nel verde di un bellissimo chiostro.

“Mille Meraviglie, Viaggio alla Scoperta dell’Italia” e le altre pubblicazioni su Geronimo Stilton edite da Piemme saranno in vendita per l’occasione presso la libreria Mondadori di Piazza Garibaldi a Padova.

Info web

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-geronimo-stilton-al-museo-eremitani-di-padova-477248662597