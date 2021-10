"Ghost padel", ad Halloween il padel come non l'hai mai visto prima

Ad Halloween vivi un'esperienza unica! Avrete sicuramente sentito parlare del Padel, lo sport del momento. Ma avete mai sentito parlare di Ghost Padel? Immaginate un campo da Padel totalmente al buio, dove pallina, rete, linee che delimitano il campo e pettorine dei giocatori sono fluorescenti!

Un nuovo modo futuristico di sperimentare il Padel! Una modalità di gioco che potrete provare in esclusiva al Padel Center Piove di Sacco, un vero e proprio centro sportivo dedicato interamente al Padel! Il Ghost Padel è nato con l’intento di creare nuove opportunità per avvicinare sempre più persone a questo sport, con nuove occasioni per condividere tempo insieme, divertirsi in modi nuovi e sfidarsi in contesti inusuali. Sicuramente un’attività da provare con i propri amici!

Il 31 ottobre 2021 dalle 15 alle 24 presso l'A.s.d Padel Center.

Informazioni e contatti

Web: https://www.padel-center.it.

