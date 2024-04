"Giacomo Mateotti a cento anni dalla morte"

Giovedì 25 Aprile festa della Liberazione ci sarà la commemorazione-ricordo di Giacomo Matteotti, il deputato ucciso dai fascisti esattamente 100 anni fa. «Ricordiamo che Matteotti fu eletto il 6 aprile 1924 nella stessa nostra circoscrizione. È stato scritto che di Matteotti si sa molto di come è morto ma si sa poco di come ha vissuto. Solo sapendo come visse, capiamo perché morì. Per chi vuole conoscere più da vicino la vicenda di questo grande italiano, l’appuntamento è a Pontemanco nella bellissima villa Grimani Fortini».



Info: https://www.casalserugoedintorni.it