Giovedì 6 giugno 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito (Prato della Valle, 82 - Padova) l'associazione

San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo: Giacomo Zanella a Padova: scienza e fede. Relatore sarà il prof. Italo Francesco Baldo.

Il poeta vicentino, educatore e patriota, ebbe con Padova fin dal 1856 un preciso rapporto, dapprima come studente di Filosofia (ma non si laureò), poi come esaminando per l’abilitazione all’insegnamento della filosofia e delle lettere. Dal 1861 fu direttore dell’Imperial regio ginnasio liceale “Santo Stefano” (oggi Tito Livio) e, infine, professore di Letteratura italiana all’Università di Padova, di cui fu anche Magnifico Rettore nel 1871-1872.

Interprete dell’animo umano, della natura e dell’epoca che vedeva ancora una volta lo scontro la scienza e fede, con in più una forte negazione del divino. Egli seppe con la poesia e con la riflessione evidenziare, invece, il rapporto positivo tra esse, proprio pure nell’ambiente patavino, dove tenace era la presenza dei seguaci del positivismo, tra cui Giovanni Canestrini, il primo traduttore del saggio di Charles Darwin "L’origine delle specie".

La prospettiva di Zanella è che scienza e sapienza (fede) sono due sorelle che camminano insieme, ma senza reciproca negazione, operando come in un “concerto” per il bene dell’uomo.

Ingresso gratuito con prenotazione richiesta sul sito: associazionesandaniele.it