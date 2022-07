Giallo interattivo, Sherlock's club: "Epitaffio per un detective"

La Foresta di Sherlock e Pizzeria Al Punto Giusto presentano:

"Un Apericena...

Un Club esclusivo...

Un Omicidio....

Un'indagine per scoprire chi lo ha commesso!"

Dovrete mettere in campo tutte le vostre abilità deduttive per scoprire il colpevole! Avrete un'ora di tempo e le vostre indagini saranno accompagnate da un gustoso apericena.



Venerdì 8 luglio 2022 ore 19.30 presso Pizzeria Al Punto Giusto, Via Manzoni, 8, 35036 Montegrotto Terme PD. Quota di partecipazione 15 euro. Comprensivo di Apericena e gioco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per info e prenotazioni

349 556 2501

340 2332859

Anche tramite WhatsApp.