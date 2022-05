Giallo interattivo a tema: "Misteri alla scuola di magia e stregoneria"

Villa Greggio, La Foresta di Sherlock e Improprio 9119 presentano: "Misteri alla scuola di Magia e Stregoneria - 5° anno". Giallo interattivo a tema. "Tutti i più grandi maghi della storia hanno iniziato essendo niente di più di quello che siamo noi: studenti! Se loro ce l'hanno fatta, perché noi no?". Le 4 case dovranno darsi da fare per riuscire a sbrogliare enigmi e trovare la soluzione di efferati crimini che si stanno compiendo nella Scuola Di Magia e Stregoneria! Siete pronti per investigare?!

Una cena magica e delittuosa sotto le stelle vi attende!