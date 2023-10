Giallo al Musme: aperitivo con delitto Halloween edition

E se durante l’aperitivo, oltre a stuzzichini e bevande si consumasse…un delitto? Giallo al MUSME dal vivo, in collaborazione con Teatro Nove Vite, è pronto per voi! Una serata pensata per farvi cimentare nei panni di un vero detective, tra scena del crimine, autopsia e interrogatori, senza però dimenticarsi di ricaricare le batterie con un buon aperitivo! Durante l’evento, sarà possibile interagire con i sospettati, raccogliere gli indizi ed effettuare l’autopsia della vittima grazie alla tecnologia di un Cadaver Lab virtuale. Non fatevi sfuggire neanche un particolare: ogni dettaglio può essere la chiave per risolvere il mistero. Ogni gruppo avrà a disposizione una scheda su cui segnare gli indizi raccolti e le risposte degli interrogatori ai sospettati, i quali saranno a disposizione per tutta la durata dell’attività.

Durata: 1 ora e 30 minuti. Costo: 30 euro a partecipante. Sono inclusi l’aperitivo e la visita in autonomia del museo prima dell’inizio dell’attività. Informazioni: L’attività è pensata per un pubblico maggiorenne. L’inizio dell’aperitivo è previsto per le 18.30; si consiglia al pubblico di arrivare in leggero anticipo. L’aperitivo prevede anche alternative non alcoliche. Il gioco si conclude alle 20. L’attività sarà confermata solo al raggiungimento di 20 partecipanti. Nel caso contrario, è previsto il rimborso della quota. IMPORTANTE: La storia di questa versione del gioco è la stessa dell’attività Delitto al Museo.