Giallo al Musme di Padova: attività per gruppi di adulti e per famiglie

Siamo al MUSME durante una degustazione di vini. La sala è piena, i visitatori si godono le sale del museo con un calice in mano, ignari del fatto che nella stanza a fianco si sta consumando un crimine efferato. Solo voi potete aiutarci a scoprire il colpevole di questo brutale omicidio, riuscirete a risolvere il caso in tempo? Davanti a voi si presenterà una vera e propria scena del crimine ricca di reperti da catalogare, impronte da identificare e DNA da trovare.

Tramite un tablet, avrete la possibilità di vedere gli interrogatori dei quattro sospettati per scoprire le loro storie e trovare nuovi indizi per risolvere il caso. Grazie a un Cadaver lab virtuale, infine, potrete fare una vera autopsia del corpo della vittima per trovare prove e scoprire come è morto. Mettendo insieme tutte le informazioni raccolte sarete in grado di trovare il colpevole.

Età: L’attività è indicata per gruppi di adulti e per famiglie (età consigliata 12+).

Costo:

2 partecipanti 60 euro

3partecipanti 70 euro

4 partecipanti 80 euro

5 partecipanti 90 euro

6 partecipanti 100 euro

Il costo comprende la visita libera del museo nel giorno dell’attività.