“Parole d’autore” ad Albignasego con Gian Antonio Stella che presenta "Battaglie perse"

Gian Antonio Stella presenta "Battaglie perse" @Solferino Libri al parco di Villa Obizzi, Albignasego (In caso di maltempo palazzetto polivalente "Fantino Cocco" via Pirandello, 2)

Appuntamento venerdì 15 luglio alle ore 21.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

Dettagli

«La distruzione di un paesaggio è un crimine che dovrebbe valere ai responsabili la galera a vita.» Gian Antonio Stella riporta alla luce testi formidabili di Indro Montanelli, sepolti negli archivi ma quanto mai attuali. Testi che spiegano ciò che l’Italia è oggi e ciò che avrebbe potuto essere. Montanelli è stato il giornalista italiano più conosciuto dell’ultimo secolo, celeberrimo per le sue polemiche politiche, gli elzeviri ricchi d’ironia, la franchezza dei dialoghi con i lettori. Eppure è rimasta ignota una larga parte del suo lavoro, proprio degli anni in cui il nostro Paese viveva una straordinaria stagione di euforia economica e insieme di degrado culturale, ambientale, paesaggistico.

Gian Antonio Stella

Gian Antonio Stella è editorialista al «Corriere della Sera».Tra i suoi libri: Schei, L’Orda, Lo spreco, Negri, froci, giudei & co., Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli e i romanzi Il Maestro magro, La bambina, il pugile e il canguro, I misteri di via dell’Amorino. Con Sergio Rizzo ha scritto La Casta, La Deriva, Vandali, Licenziare i padreterni e Se muore il Sud. Con Gualtiero Bertelli e la Compagnia delle Acque ha portato in scena oltre cinquecento spettacoli teatrali.

Bruna Coscia Cuore di Carta Città di Albignasego

