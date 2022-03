A Padova incontro con Gianfranco Pannone, maestro del documentario

Il 18 marzo 2022 presentazione del libro "È reale?. Guida empatica del cinedocumentarista", di Gianfranco Pannone per Artdigiland editore. Che cos’è la realtà? Questo titolo sembrerebbe annunciare uno di quei saggi filosofici per addetti ai lavori che si trovano negli scaffali delle librerie specializzate. Nel libro c’è invece un’ambizione diversa: il desiderio, anche provocatorio, dell’autore di rivolgersi non solo a chi si occupa di “cinema del reale”, ma allo spettatore. Quello stesso spettatore che oggi, assalito da una miriade di input, si imbatte e spesso inciampa in una sempre più ambigua rappresentazione della realtà. Forte di un’esperienza trentennale e attento ai giovani aspiranti filmmakers (l’autore, tra l’altro, insegna regia), Pannone ci conduce in un originale percorso nell’appassionante lavoro del regista di documentari, che lui ama chiamare “cinedocumentarista”, convinto che lo sguardo documentario sia legato non solo ai contenuti, come impone una vulgata lunga a morire, ma soprattutto al linguaggio delle immagini e al sapiente utilizzo creativo che se ne può fare.

Il suo pensiero parte da un assunto: è reale non solo e non tanto quello che vediamo, ma quello che sappiamo e vogliamo vedere; e richiama così chi filma, chi è filmato e chi vede, a una comune responsabilità etica e alla consapevolezza. Fino a invocare un’ecologia delle immagini. Oltre a trasmettere il suo grande amore per la settima arte e qualche segreto del mestiere, Pannone riflette con noi contemporanei che navighiamo a vista nella “società liquida” e spesso, davanti a una realtà sempre più sfuggente, ci chiediamo: è reale?

Ingresso con tessera, costo 2 euro, valida per tutto il 2022. La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri. Posti limitati. Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com. Durante gli eventi è necessario presentarsi con super green pass

ONDE RADICALI

di Gianfranco Pannone

Candidato ai David di Donatello

Cinema Esperia - Padova

Il documentario ripercorre le tappe più significative di una radio che ha rivoluzionato, in quasi mezzo secolo, il modo di fare giornalismo e informazione. Ore 21. Biglietti: 6 euro interi - 5 euro ridotti. Cinema Esperia, via Chiesanuova 90 - Padova: www.esperiapadova.it.

Gianfranco Pannone (Napoli 1963) realizza, lungo più di trent’anni di attività, film documentari con i quali ottiene riconoscimenti in Italia e in Europa. Tra questi Piccola America (1991), Lettere dall’America (1995), L’America a Roma (1998), Latina/Littoria (2001), Il sol dell’avvenire (2008), Ma che Storia… (2010), Sul vulcano (2014), L’esercito più piccolo del mondo (2015), Lascia stare i santi (2016), Mondo ZA (2018), Scherza con i fanti (2019), Onde radicali (2021). Socio fondatore di doc/it - Associazione Documentaristi Italiani e di 100 autori, insegna Regia presso il Master in Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Cinema del reale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Tra le sue pubblicazioni L’officina del reale (con Mario Balsamo, Cdg, 2009) e Docdoc – Dieci anni di cinema e altre storie (Mephite-Cinemasud, 2011).