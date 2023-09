Gianluca Santacatterina presenta il suo libro e si racconta all’ Eroica Caffè Padova

Mercoledì 4 ottobre, alle 21, Gianluca Santacatterina torna a Eroica Caffè Padova per raccontare la sua storia e presentare il suo libro #pedalaconilcuore e il progetto benefico a esso legato.

‘Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Provate a contarli: otto secondi non sono lunghi, ma non sono nemmeno così brevi, vero? Quanti pensieri si riescono ad abbozzare in otto secondi? Quante azioni semplici si possono fare? Quanti desideri o emozioni provare? Otto secondi Era il tempo di pausa che il mio cuore, di notte, ogni tanto si prendeva dal battere. Si fermava; per otto secondi!’

Inizia così #pedalaconilcuore, il libro scritto dallo scledense Gianluca Santacatterina, scritto a quattro mani con il giornalista Vittorio Zirnstein. Santaccatterina, 55 anni, padre di tre figlie, racconta il suo viaggio, fisico ma soprattutto metaforico, da cinquantenne sportivo che improvvisamente scopre di avere un grave problema al cuore a ex paziente che ha scelto di intraprendere una nuova vita e una nuova avventura per portare - in bicicletta - un messaggio di salute e speranza e allo stesso tempo raccogliere fondi a scopo benefico.

#pedalaconilcuore è un delicato inno alla bicicletta e al valore della vita. Ed è una storia fatta di speranza e riscatto, che racconta con garbo e ironia di malattia e di un possibile modo per affrontarla. Non “Il modo per affrontarla”, ma un modo possibile tra i tanti. Il libro si pone come il semplice racconto di un’esperienza, vissuta tra tavoli operatori e pedalando su due ruote, nella speranza di potere offrire una spalla su cui chi si trova in qualche difficoltà possa appoggiarsi. Ed è anche un libro utile, socialmente utile: buona parte di quanto incassato verrà infatti devoluto a Fondazione TOG Onlus, attiva nella riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Nel libro, in vendita su Amazon, Santacatterina racconta la sua storia, dalla diagnosi della malattia al percorso di guarigione, fino alla scoperta della bicicletta e le imprese compiute in sella: partendo da Schio fino a Ostuni, in Puglia, con un viaggio di quasi 2000 km, e poi ancora una pedalata ininterrotta di 443 km da Schio a Grottammare (AP) e altre imprese fino a Trieste e Ventimiglia.

La serata è gratuita: è consigliata la prenotazione a ecpadova@eroica.cc

Info web

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova/

Foto articolo da comunicato stampa