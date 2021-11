Gianna Nannini, il tour al Gran Teatro Geox

La grandissima Gianna Nannini è attesa in concerto al Gran Teatro Geox di Padova il prossimo 14 aprile 2022 con tutti i suoi più grandi successi. L’interprete di “Un’estate italiana”, “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura” torna sul palco con il pianoforte e il sound design del musicista tedesco Christian Lhor.

Nasce a Siena il 14 giugno 1954, nella Contrada dell'Oca. Frequenta il liceo scientifico e studia pianoforte a Lucca. In seguito si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista, studiando fra l'altro composizione con Bruno Bettinelli, quest'ultimo, compositore e didatta ha formato grandi musicisti come Riccardo Muti. A Milano si esibisce in vari locali storici, come l'Osteria dell'Operetta, le Scimmie, il Rosso e conosce il musicista blues Igor Campaner, che l'affiancherà nelle sue performance e sarà di nuovo con lei nel 1988 per la stesura di molti brani dell'album Malafemmina.

ZedLive

14 aprile 2022

21.15

Gran Teatro Geox - Padova

ACQUISTA ORA

Info web

Foto articolo da comunicato stampa