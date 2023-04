"Go Gianni go! - Estate 2023", Gianni Morandi al Piazzola live festival

Dopo un tour nei palazzetti in cui ha inanellato una serie di sold-out, non poteva mancare il tour estivo per uno dei cantanti italiani più amati di sempre, Gianni Morandi! Così come non mancherà una tappa per il Veneto, visto che Gianni sarà a Piazzola sul Brenta (PD) il 22 luglio 2023 nell'ambito del Piazzola Live Festival!

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di lunedì 3 aprile su Tickermaster.it e su Ticketone.it.

A pochi giorni dall'ultimo show del tour "Go Gianni Go! Morandi nei Palasport", che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold-out, ecco l'annuncio di "Go Gianni Go! Estate 2023", la tournée prodotta da Trident Music e in partenza a luglio, lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia. Tra le quali non poteva certo mancare l'incantevole Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta.

Anche per la leg estiva Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "EVVIVA!" (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’Eterno Ragazzo è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili.

Il nome di Gianni Morandi va così ad aggiungersi al già ricco cartellone del Piazzola Live Festival, la rassegna che dopo 7 anni di stop farà tornare i grandi spettacoli dal vivo all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta nel padovano, grazie a Zed Live! Tra gli altri già annunciati figurano band internazionali di spicco come i Placebo e i Porcupine Tree e stelle del teatro e della comicità italiani come Checco Zalone e Drusilla Foer: pezzo dopo pezzo il Piazzola Live Festival sta prendendo forma.

