"Giardini del benessere": armonia, natura e spiritualità a Padova

Domenica 26 Settembre 2021 torna ai Giardini dell'Arena l'appuntamento con "i Giardini del Benessere". L'evento si presenta come un'originale expo dedicato al benessere, alla cura del proprio corpo e ai prodotti naturali. Scopo della manifestazione è quello di promuovere uno stile di vita sano, l'importanza di svolgere un'attività fisica adeguata al proprio corpo e far conoscere al pubblico una serie di trattamenti e discipline meditative che possono aiutare a combattere lo stress di tutti i giorni. Potrete provare direttamente in loco trattamenti offerti da esperti massaggiatori, pratiche olistiche energetiche e partecipare ad attività sportive e laboratori, in uno dei parchi più belli della Città di Padova.

La manifestazione avverrà con orario: 9 - 19.

Programma attività e workshop, esperienze da fare tutti insieme, in sicurezza, all'aria aperta:

ore 10 Genitorialità consapevole e Yoga con Silvia e Valentina (M?mYoga)

ore 11 Laboratorio di Viet Tai Chi con M° Fulvio Papalia (Palestra New Athletic)

ore 15 Ojo de Dios, tessitura Mandala con Morena Balbi (operatrice olistica)

ore 16 Il risveglio della coscienza, tecniche di respiro diaframmatico con Laura Costantini (operatrice olistica)

ore 17 Lezione aperta di danza del ventre con Ingrid "Nefer" Zorini (ass. Meraki)

NB: per poter eseguire le attività è richiesto un tappetino da Yoga oppure un asciugamano da spiaggia.

Nel corso della giornata verranno organizzate imperdibili conferenze e dibattiti aperti a tutti:

ore 11.30 "Progetto aiutiamoci a pensare" incontro con l'autore Alceo Medeia (allenatore di pensiero olistico)

ore 14.30 "L'armonia dei Chakra" a cura di Leila Cortiana (operatrice olistica)

ore 15.30 "Macrobiotica, la via della salute" a cura di Maria Suma (operatrice olistica ad indirizzo nutrizionale)

ore 16.30 "La relazione d'aiuto attraverso la riconnessione del corpo" a cura di Stefania Franceschini (operatrice olistica) e Giulia Mezzalira (facilitatrice metodo Trauma Center Sensitive Yoga)

Alle ore 16.30 Melania Trabuio "Lamelhndi" realizzerà per quanti sono interessati un laboratorio dedicato all'antica arte dell'Henne, come si crea e come si realizzano tatuaggi temporanei ed opere d'arte con una tecnica che ha origini antichissime. Il laboratorio prevede una quota di partecipazione per l'acquisto del materiale didattico. Ed infine, verso sera, due imperdibili spettacoli per grandi e piccini:

ore 18 Spettacolo di danze orientali a cura della compagnia Neferdance & Tribe

ore 18.30 Concerto Hang & Word

Non mancheranno area bar e area food, area relax ed un'attrezzatissima area per i bambini. L'evento è aperto a tutti, senza limiti d'età e l'ingresso è gratuito per tutto il giorno. Vieni a trovarci ai Giardini dell'Arena - c.so Garibaldi, Padova. Un vero esempio di parco pubblico cittadino. Mercanti in Villa e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dei "Giardini del Benessere" vi aspettano a partire dalle ore 9:00, in caso di maltempo la manifestazione subirà delle modifiche.

Informazioni e contatti

Tel. 351.5862100

Mail: mercatoinvilla@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/events/393593904964031.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...