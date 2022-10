Mostra mercato "Giardinity autunno 2022"

Giardinity Autunno 2022, decima edizione della Mostra Mercato a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (Padova). Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre 2022 dalle 9 alle 19: “Sentire, Ascoltare, Conoscere e Godere nella Verde Bellezza”. Arte, natura, artigianato, laboratori per bambini e visite guidate. Giardinity Autunno 2022 si svolge nel parco, nella barchessa e nelle sale affrescate della Villa storica. Con la presenza di bellissimi Artisti e la complicità e la fantasia degli Espositori partecipanti e l’interazione tra Natura e Arte, Giardinity consente il ritorno agli incontri culturali, al desiderio di libertà e di curiosità tra festosi inviti all’acquisto.

Storia di un giardino ecclettico e di una villa veneta del ‘500. Le case e i giardini hanno spesso una speciale atmosfera che il visitatore sensibile avverte e di cui gioisce. È un’atmosfera dovuta alla personalità di chi scelse il luogo ove costruire la propria dimora e come creare il proprio giardino. Il proprio Eden. È un’atmosfera che può permeare un luogo a lungo, sempre, anche col passare dei secoli. Questa è l’atmosfera che la Villa Pisani di Vescovana mantiene e comunica, dove l’anima e la sapienza di Evelina van Millingen Pisani, pervadono tuttora, intatte e intense. Una esperienza emozionale che ancora si percepisce.

Quattro volte al giorno le visite saranno condotte da giovani guide che, coinvolgeranno l’ascoltatore in un racconto straordinario sulla storia della villa e del giardino, il cui spirito si esprime e si percepisce così intensamente, da farne così un luogo di elezione per passeggiate culturali nel momento in cui le foglie si tingono di autunno e ciò non mancherà di sollecitare profonde emozioni e di dare voce al potentissimo genius loci della storica villa: Evelina van Millingen Pisani.

VISITE GUIDATE ALLA VILLA E AL GIARDINO: Ogni giorno

Orari: mattina 10:30 e 11:30 – pomeriggio 15:00 e 16:00

Le visite sono comprese nel biglietto di ingresso alla manifestazione.

FARE SHOPPING DI QUALITA’: Mostra Mercato con Espositori artigiani d’eccellenza: del tessuto, del colore, della pittura, della ceramica, della lana, del gioiello, del legno, e dell’arredamento, della carta e del gusto.

Mostre:

Mostra di acquerelli della pittrice inglese Linda Winter che ha voluto dedicare una sua intera collezione alla Villa e al suo giardino. www.lindawinterartist.it

Mostra di opere di vetro dell’artista Jone Suardi che, tasta la materia, la plasma e la indirizza verso forme sinuose ed eleganti, sia figurative che astratte. https://www.facebook.com/artistajonesuardi

Mostra di abiti e costumi storici realizzati a mano in ogni parte e dettaglio da Maristella Severini. https://www.facebook.com/maristellaseverini

Le mostre saranno visitabili fino a Domenica 6 Novembre. (Orari 9 – 19).

GIARDINITY PER I PIÙ PICCOLI: Giochi e divertimenti per i bambini. Domenica dalle 14 alle 19 “Mago tortellino” allestirà uno spazio tutto dedicato ai più piccoli per farli divertire con laboratori di disegno e pasta di sale. Ci saranno anche piccoli gonfiabili adatti a bambini fino agli 8 anni. E a metà pomeriggio proporrà uno spettacolo di magia ( adatto dai 4 ai 12 anni ma divertirà anche gli adulti) Le attività di Giardinitybimbo sono comprese nel biglietto di ingresso alla manifestazione.

MUSICA: Domenica ore 11.30. Concerto d’arpa di una giovanissima allieva del Conservatorio Pollini di Padova, Margherita Spicci che eseguirà brani di musica classica e brani di musica jazz.

DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI LOCALI: Sabato e Domenica sarà presente la cantina Cà della Vigna con suoi vini. Domenica sarà presente il Frantoio Colli Del Poeta con olio e altri suoi prodotti tipici.

Dove: Villa Pisani - Bolognesi Scalabrin, via Roma 25, 35040 Vescovana (Padova).

Come arrivare: Dalla A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 mt nuovamente a sinistra seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando diritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra. Parcheggio gratuito nelle vicinanze della Villa.

Giorni e orari: Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 2022, dalle ore 9 alle ore 19 (orario continuato). In caso di pioggia la Mostra si terrà lo stesso essendo al coperto.

Biglietti: intero 10 euro; bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni 5 euro; Famiglia di 4 persone: 25 euro – Gruppi di più di 20 persone: 8 euro a persona - Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap. Gruppo di Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life, Vita di Campagna - Abbonati che presentano la «CartaVerde»: 6 euro.

I cani sono graditi ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini. Sarà presente un servizio bar e ristorazione. Sito e social: www.giardinity.it - www.villapisani.it. Contatti Tel. 0425/1547191 - 336/496470; email: info@villapisani.it.