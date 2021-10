Giardinity autunno 2021, mostra mercato a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana

Arte, natura, artigianato, laboratori per bambini e visite guidate torna Giardinity autunno 2021 e si svolgerà nel parco e nella barchessa della storica Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (PD) sabato 23 e domenica 24 ottobre, dalle 9 alle 19, seguendo i protocolli di sicurezza COVID 19. Questa edizione con la complicità e la fantasia degli espositori partecipanti e l’interazione tra natura e arte segna il ritorno agli incontri, al desiderio di libertà e di curiosare tra festosi inviti all’acquisto. Dunque l’invito è “ Incontriamoci in giardino” per una passeggiata che restituisce benessere e armonia allo spirito.

Cosa fare a Giardinity: fare shopping di qualità

Mostra Mercato con Espositori di artigiani d’eccellenza: del tessuto, del colore, della pittura, della ceramica, della lana, del gioiello, del legno, e dell’arredamento, della carta, del ferro e del gusto.

Conoscere una storia di bellezza

Storia di un giardino ecclettico e di una villa veneta del ‘500. Quattro volte al giorno le visite saranno condotte da guide che coinvolgeranno l’ascoltatore in un racconto straordinario sulla storia del giardino e della villa. Il giardino, ricostruito attraverso un lungo, accurato e profondo studio e ricerche storiche, diventerà così luogo di elezione per passeggiate culturali nel momento in cui le foglie si tingono di autunno e ciò non mancherà di sollecitare profonde emozioni e di dare voce al potentissimo genius loci della storica villa: Evelina van Millingen Pisani.

Visite storiche guidate:

Ogni giorno

Orari: mattina 10.30 e 11.30 – pomeriggio 15 e 16

Visite botaniche

Ogni giorno “Gli alberi si raccontano” – “Gli alberi parlano se li ascoltiamo” Mirco Tugnoli, insigne naturalista li racconta splendidamente. Il giardino di Evelina è colmo di significati e suggestioni. Orari: mattina 10.30 e 11.30 – pomeriggio 15 e 16. Le visite sono comprese nel biglietto d’ingresso alla manifestazione

Giardinity per i più piccoli

I più piccoli potranno cimentarsi nei giochi, disegnando fiori di carta, collane e altri oggetti in compagnia di una maestra molto creativa. Le attività di Giardinitybimbo sono comprese nel biglietto d’ingresso alla manifestazione.

Godere di un momento d’arte contemporanea

Mostra di sculture lignee dell’artista Max Leuthenmayr e di arredo antico da giardino.

Riscoprire la sapienza artigiana del passato

L’intelligenza delle mani. Mostra di arti e mestieri con dimostrazioni della lavorazione del legno, del ferro, del tessuto, della lana e del filo nonché di foglie e fiori.

Viaggio tra vino, poesia e musica

Domenica ore 16.30 Spettacolo musicale di Elena Munkacsi (flauto traverso) Rosamaria Reato (chitarra) Le due musiciste suonando e cantando recitano poesie di autori italiani Carducci, Cardarelli, Leopardi. Facendo un viaggio nella storia, raccontano i pensieri dei poeti e degli scrittori sul vino.

Assecondare il piacere dei sensi

Domenica 12 Con la guida di Roberta Libero, chef e scrittrice, si terrà un piccolo ma originale corso di cucina dedicato al riso utilizzando con sapienza erbe e fiori di stagione. Al termine Roberta presenterà i suoi libri “Luce” e “La scatola di latta”.

Dove

Villa Pisani - Bolognesi Scalabrin, via Roma 25, 35040 Vescovana (Padova).

Come arrivare

Dalla A13 BO-PD: uscita Boara - Rovigo nord, dal casello proseguire a sinistra, girare dopo circa 500 mt nuovamente a sinistra seguendo le frecce direzionali verso Vescovana. Passare due rotonde continuando diritti, alla terza girare a destra, al secondo semaforo girare a sinistra sulla piazza alberata, l’ingresso della villa è sulla sinistra. Parcheggio gratuito nelle vicinanze della Villa. Giorni e orari: Sabato 23 e Domenica 24 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (orario continuato). In caso di pioggia la Mostra si tiene sotto le Barchesse.

Biglietti

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 dalle 9 alle 19 con orario continuato

Intero euro 10

Bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni euro 5

Bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap Gratuito

Famiglia di 4 persone euro 25

Gruppi oltre 20 persone euro 8 a persona

Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life, Vita di Campagna - Abbonati che presentano la «CartaVerde» euro 6

Durante la manifestazione è attivo il servizio bar e ristorazione.

I cani sono graditi ma solo al guinzaglio e con accompagnatori educati muniti degli appositi sacchettini.

Sito e social

https://www.giardinity.it/ - https://www.villapisani.it/; https://www.facebook.com/giardinity - https://www.instagram.com/giardinity/

https://www.facebook.com/events/1283715572147074

Contatti

Tel.0425/1547191 - 336/496470;

email: info@villapisani.it

