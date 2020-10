Giardinity autunno 2020, mostra mercato a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana

Mostra mercato con un programma ricco di storia e cultura immersi nelle bellezza. Visite guidate storiche e naturalistiche, spettacoli per bambini e famiglie, laboratori creativi per tutte le età e dimostrazioni dal vivo di artigiani d'eccellenza, per non dimenticare.

Visite guidate alla Villa: ore 11.30 - 15 - 16, a cura di giovani allievi Accademia di Belle Arti di Venezia

Visite al Parco “Gli Alberi si raccontano”: ore 10.15 - 14.30, a cura di Mirco Tugnoli

Mostra personale “Memorie d'infinito”: di Tobia Ravà

Mostra “Luci e ombre del legno”: a cura di Simposio del Tesino - Trento

Sabato 24 ottobre 2020:

ore 16 “La Principessa dei Pavoni” Narrazione e musica dal vivo per bambini e famiglie, a cura di Ensemble Ludus Musicae-UllallàTeatro

Domenica 25 ottobre 2020:

ore 15.30 Laboratorio ecologico della carta foglia per bambini, a cura di Priscilla Carretta.

ore 16.30 “Cooking show” a cura di Roberta Libero

ore 16.30 “Viaggio tra vino, poesia e musica” Lettura musicale, a cura di Elena Munkacsi e Rosamaria Reatole

Durante la manifestazione è attivo il servizio di ristorazione. La mostra è organizzata nella misura in cui consente il rispetto delle regole governative. L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteo.

Web: https://www.giardinity.it