GIARDINO OLISTICO 2024. Seconda edizione. «Vi aspettiamo per una giornata intera dedicata al benessere con pratiche yoga, meditazione, mindfullness, Qi Gong, ginnastica dolce e benessere posturale, trattamenti olistici, all’aperto nel verde del giardino di Laboratorio Yoga ASDC a Cervarese Santa Croce (Padova)».

Domenica 26 maggio 2024

Ore 8.30-20

PROGRAMMA:

* 8.30/9.30 Ginnastica dolce con Marco Marangoni

* 9.45/10.45 Pr??a Vidy? ~ Conoscenza dell’energia vitale ~ con Emi Onishi

* 10.45/11.15 Meditazione esperenziale: meditare insieme in famiglia (eta bimbi 4-5-6 anni) con la Dott.ssa Anna Abbate pedagogista clinico e formatrice e con Martina Zin insegnante scuola infanzia esperta in laboratori creativi.

* 11.15/12.15 Yoga integrale con Paola Bogoni

* 12.30/15.00 pausa.

* 15.15/16.15 Yin yoga con Cristina Piovan

* 16.30/17.30 Qi Gong elemento Fuoco con Marzio Quagliato

* 17:45/18:45 Hatha Yoga: “Armoniosa Primavera” con Harianna Zarantonello

* 19.00/20.00 “Meditazione sciamanica con suoni ancestrali, Andrea Carollo con Campana Tibetana, Marakas e Tamburo Sciamanico, Luka Musobelliu con Flauto Sciamanico”

Contributo per le pratiche svolte nella giornata:

20 euro giornata intera

15 euro mezza giornata

Bambini 0-12 anni: ingresso gratuito

Durante la giornata saranno presenti, con un contributo non compreso nella quota d’ingresso, i seguenti professionisti:

* Elena Barbieri con trattamenti di Riflessologia plantare e riarmonizzazione energetica con cristalloterapia

* Federica Faccin con trattamenti di multiriflessologia facciale vietnamita Dien Chan metodo originale

* Elena Pinton con divinazione sciamanica, riequilibrio energetico femminile sistema WombBlessing

* Wilma Marostegan con laboratorio “creazione di candele aromatiche”

* Marco Marangoni con trattamenti Shiatsu professionali

* Marzio Quagliato con consulenze per il benessere posturale (durante la mattinata)

Per chi desidera fermarsi durante la pausa, è possibile consumare il proprio pranzo al sacco sostando per un picnic sul prato o utilizzando i tavoli e le sedie messe a disposizione dall’Associazione (non si effettuano servizi di bar e ristorazione).

Info e prenotazioni:

Mail: info@laboratorioyoga.it