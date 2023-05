"Giardino olistico" a Cervarese Santa Croce

Una giornata intera dedicata al benessere con pratiche yoga, meditazione, mindfulness, ginnastica dolce e posturale all’aperto nel verde del giardino di Laboratorio Yoga ASDC a Cervarese Santa Croce (Padova).

Domenica 21 maggio 2023

Ore 8.30-20.

Il programma:

8.30/9.30 Ginnastica dolce con Marco Marangoni

9.45/10.45 Hatha Yoga Flow con Cristina Piovan

11.15/12.15 “Chandra Harmony, armonie lunari”, yoga dolce accompagnato da sottofondo musicale con strumenti accordati a 432 Hz con Harianna Zarantonello e Susanna Olson.

12.30/16 pausa

16 /17 “Postural Mindfulness: Consapevolezza e Respiro” con Marzio Quagliato

17.30/18.30 Yoga Integrale con Paola Bogoni

19/20 Sound Meditation con Emi Onishi e Otello Savoia

Contributo per le pratiche svolte nella giornata: 20 euro giornata intera - 15 euro mezza giornata. Per motivi organizzativi è gradito: specificare a quali pratiche si intende partecipare; se si desidera o meno fermarsi in giardino durante la pausa pranzo.

Info e prenotazioni: Mail: info@laboratorioyoga.it.