We laic books: "Gilead è adesso", incontro alla LibrOsteria

Giovedì 3 settembre dalle 19.30 si terrà il prossimo appuntamento del nostro gruppo di lettura We LAIC Books il gruppo di lettura promosso dall'Uaar di Padova presso la LibrOsteria in via Savonarola 167. A settembre saremo una delle tappe di One Book One City.

Titolo dell'incontro: Gilead è adesso

Dettagli

A settembre il gruppo di lettura We LAIC books sarà una delle tappe di One Book One City, il progetto dell’Università realizzato con il Comune di Padova, riconosciuta “Città che legge”, in cui tutta la comunità condivide la lettura dello stesso libro.

Il romanzo scelto quest’anno è Il racconto dell’ancella, di Margaret Atwood.

La storia dell’ancella è ambientata in un futuro non molto lontano in cui viene instaurata una dittatura basata sulla religione, la società viene divisa in caste, viene bandita la cultura e le donne fertili vengono ridotte alla schiavitù sessuale.

Atwood, quando la scrisse, pensò che “le nazioni non possono arrivare a creare forme di governo dittatoriali se non sono già presenti delle basi su cui appoggiarsi”, così si diede una regola: “non avrei incluso nulla che il genere umano non avesse già fatto in qualche altro posto o in qualche altro tempo”.

Questa sarà la chiave attraverso cui analizzeremo il romanzo: in quali posti le mostruosità di Gilead, o qualcosa che ci assomiglia molto, stanno accadendo?

Non ieri, non domani, ma adesso.

Attenzione: il numero di partecipanti ammesso verrà comunicato una settimana prima dell’evento per rispettare eventuali future direttive ministeriali sul Covid19.

In ogni caso è raccomandato l'utilizzo della mascherina.

Info web

Di seguito i link all'evento facebook e il sito:

https://www.facebook.com/events/663861894237474/

https://www.uaarpadova.it/2020/08/05/gilead-e-adesso/