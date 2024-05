"Ginnastica in terrazza" a Villa Draghi

Così come negli anni passati per quattro domeniche di giugno potrete passare delle salutari mattinate all’aria aperta nella splendida terrazza panoramica di Villa Draghi seguiti per un’ora di ginnastica posturale da Elisa, Chinesiologa e Posturologa.

COSA SERVE? Un tappetino, un asciugamano, una bottiglietta d'acqua e la voglia di CONOSCERE IL PROPRIO CORPO IN MOVIMENTO.

EVENTO GRATUITO in collaborazione con l’Associazione Villa Draghi.