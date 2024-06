Non potete di certo mancare al quarto e ultimo appuntamento stagionale di “GINNASTICA IN TERRAZZA”. Sarete seguiti da Elisa Dainese, Chinesiologa e Posturologa. L’evento organizzato da Simply Dance in collaborazione con l’Associazione Villa Draghi è gratuito, basta presentarsi puntuali muniti di un tappetino, una bottiglia d’acqua, un asciugamano e tanta voglia di conoscere il proprio corpo in movimento.

Appuntamento alle 9:30 nella terrazza di Villa Draghi.

Nota informativa: nella stessa mattinata si svolgerà all’interno del parco della villa una tappa dell'edizione 2024 del Trofeo MTB Euganeo e non sarà quindi possibile parcheggiare nei pressi del Museo del Termalismo Antico, ma potete lasciare l’auto al parcheggio del cimitero o in alternativa lungo il Viale della Croce Rossa. Per salire poi alla terrazza della villa al cancello d'ingresso vi saranno date le indicazioni del percorso da seguire.