Giochi per tutti in biblioteca alla Alda Merini di Montegrotto Terme

La biblioteca civica Alda Merini assieme al Comitato genitori di Montegrotto Terme organizzano per sabato 26 novembre una giornata di gioco. La mattinata dalle 10.30 alle 12 sarà dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni: la lettura di una storia sull’amicizia farà da ispirazione per un grande gioco a squadre.

Le attività per i bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria si svolgeranno dalle 16 alle 18. Per coloro a cui piace giocare con le parole saranno proposti JUST ONE (3-7 giocatori; durata media: 20 min; 8+); PAROLANDIA (2-10 giocatori; 7+) e WORDSMITH: 1 -4 giocatori (durata media: 30 min; 10+). Per coloro che invece amano i giochi di logica e deduzione ci saranno POLYMINIX (1-4 giocatori; 6+); LA BOCA (2 giocatori; durata media: 15 min; 8+) e DECRYPTO (3-8 giocatori; durata media: 15-45 min; 12+).

È consigliabile iscriversi mandando una mail a biblioteca@montegrotto.org o chiamando al n. 049 8928 830.