Giochi Preziosi store apre a Padova, una giornata di sorprese e divertimento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giochi Preziosi sceglie Padova per inaugurare il secondo store del Veneto. Uno spazio contemporaneo dedicato ai bambini?con i giocattoli più amati dello storico brand italiano nel cuore di Padova, nella centralissima Via Cavour al civico 6.

Fra i nuovi ingressi a Padova, c’è il nuovissimo store di giocattoli di Giochi Preziosi, il secondo del Veneto, dopo l’opening a Verona dello scorso Marzo. Grande è l’attesa per l’apertura di Padova, nella centralissima via Cavour al civico 6, una delle più note vie dello shopping della città.

L’inaugurazione del nuovo store è prevista per sabato 29 ottobre 2022, con l’apertura alle ore 10 e il taglio del nastro alle ore 10.45. Interverrà all’evento Enrico Preziosi, Presidente e fondatore del Gruppo Giochi Preziosi.?Al taglio del nastro sarà presente anche Antonio Bressa, assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova.

Lo store è disposto su 2 piani per 280 mq complessivi con ascensore. Uno spazio magico al cui interno sono state progettate diverse sezioni riservate ai personaggi più amati dai bambini: Gormiti, Cicciobello, Unique Eyes, Crystal Ball, Me Contro Te, Barbapapà, Bing, i peluche Trudi e con corner Disney, Funko Pop, Harry Potter e con un’area interattiva dedicata al Canta Tu.

L’inaugurazione sarà un giorno di festa: gli ospiti saranno accolti da una macchina che distribuisce palline magiche: alcune con caramelle customizzate Giochi Preziosi, altre con caramelle gommose di Halloween.?All’ingresso dello store, dalle ore 10, saranno presenti le mascotte: il Coniglio Virgilio Trudi e Pinocchio che si faranno fotografare con i bambini, i quali potranno portare a casa la foto scattata in negozio e regalata in uno speciale folder ricordo.

?Le sorprese non finiscono qui: all’ingresso dello store Giochi Preziosi in via Cavour ci sarà uno spazio dedicato al Canta Tu con cantanti che intratterranno e coinvolgeranno adulti e bambini che potranno così conoscere le Mascotte, visitare lo store e girare tra i giocattoli, e divertirsi cantando.?Lo store Giochi Preziosi di Padova sarà aperto con orario continuato, dalle ore 10 alle ore 20 sette giorni su sette.

Info web

https://www.facebook.com/giochipreziosi.store

Foto articolo da comunicato stampa