“Le figurine dei barcari”, il gioco per famiglie al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 15.30 propone il gioco per famiglie: “Le figurine dei barcari”.

Durante la visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, con i loro genitori, potranno ricevere le originalissime ed introvabili figurine barcare. Per riuscire a completare il proprio album ogni giocatore dovrà liberarsi dei doppioni e accordarsi con gli altri concorrenti per gli scambi.

Un gioco per scoprire, in modo divertente, il mondo dei barcari e della navigazione fluviale.

Dettagli

Iniziativa dedicata a famiglie con bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni.

Giorno: domenica 22 gennaio 20232

Orario: dalle 15.30 alle 17.30

Presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

Prenotazione obbligatoria

Il laboratorio sarà attivato per un minimo cinque famiglie

Costi

10 euro a partecipante

30 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Comunichiamo inoltre che il Museo rimane aperto sabato, domenica e festivi con il seguente orario:

Mattino dalle 10 alle 12

Pomeriggio dalle 15 alle 18

Si consiglia di contattare preventivamente il Museo per verificare la disponibilità per poter effettuare la visita dal lunedì al venerdì.

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

Info web

https://museonavigazione.eu/it/news/le-figurine-dei-barcari-domenica-22-gennaio-2023/

https://www.facebook.com/events/484644267157742/

Foto articolo da comunicato stampa