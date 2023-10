Apertura straordinaria di Palazzo Folco: "Un giogo del bronzo recente dalla palafitta di via Comuna a Este. Archeologia e restauro"

Nell’ambito del Piano di Valorizzazione dei luoghi della cultura 2023, giovedì 12 ottobre è in programma l’apertura straordinaria di Palazzo Folco – sede della Soprintendenza – in Via Aquileia, 7 a Padova, che sarà visitabile, con ingresso gratuito, dalle 17 alle 21, a cura del personale della Soprintendenza. In occasione di questa apertura straordinaria, si terrà, alle ore 17,30, la conferenza “Un giogo del Bronzo recente dalla palafitta di Via Comuna a Este (Pd). Archeologia e restauro”.

Saranno presentati i reperti lignei del sito palafitticolo di Este – Via Comuna, rinvenuti nel 2015 durante le indagini archeologiche preliminari alla posa di un tratto di metanodotto. Tra i materiali organici databili al Bronzo recente spicca per rarità un giogo da corna con tracce di usura e riparazione in antico.

Il complesso recupero sul campo e il successivo microscavo, coordinati dagli archeologi e dal personale tecnico della Soprintendenza, sono stati condotti con l’indispensabile apporto logistico e finanziario di SNAM, mentre il delicato intervento conservativo si deve all’Istituto Centrale per il Restauro, che nell’ambito dell’attività didattica di laboratorio ha garantito le necessarie competenze specialistiche.

Interverranno:

Carla Pirazzini – Funzionario archeologo SABAP VE MET

Sara Emanuele – Funzionario restauratore SABAP VE MET

Restauri a cura di

Antonella Di Giovanni – Funzionario restauratore ICR

L’ingresso alla conferenza è gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.

Si prega di inviare la richiesta esclusivamente on line tramite il seguente link: https://forms.gle/UvWiB3UiGJokBZaZ9.

Per la visita a Palazzo Folco non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è libero. Il Piano di Valorizzazione dei luoghi della cultura è un’iniziativa promossa annualmente dal Ministero della Cultura.