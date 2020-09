Gionate delle dimore storiche: visita e mostra all'archivio di Stato

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/257632375512122/

Sabato 3 ottobre, Veneto in occasione delle Gionate delle Dimore Storiche, dalle ore 10.30 alle 13.30 in programma la visita guidata all’ Archivio di Stato di Padova in via dei Colli, 24.

Dettagli

“Gli archivi di famiglie e di persone conservati nell’Archivio di Stato di Padova”, mostra documentaria con visita guidata sulle dimore storiche del territorio e sugli archivi privati. In collaborazione con ADSI Veneto in occasione delle Gionate delle Dimore Storiche.

Info e prenotazione obbligatoria a: veneto@adsi.it

Info web

