Giorgio Gobbo, concerto per canto e chitarra al ristorante Strada Facendo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1621365318017900/

Accompagnato dalla fedele chitarra il menestrello veneto - ma di un Veneto che confina con tutto il mondo, ha dichiarato - intonerà le canzoni tratte dal recente album "Nettare dell'estate" e alcuni classici che fanno parte della sua storia con la Piccola Bottega Baltazar.

Dove e quando

Appuntamento venerdì 18 settembre alle ore 20 al Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri

Via Chiesanuova, 131, 35139 Padova

Prenotazioni

Cena con spettacolo su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, 30 euro tutto compreso.

Prenotazioni: tel. 342 8328505

ristorantestradafacendopadova@gmail.com

L'album: Nettare dell'estate

(Azzurra Music, 2019. Produzione artistica di Carlo Carcano)

"Camminando nei boschi ho incontrato queste canzoni".

Giorgio Gobbo

"Tredici inediti dal significato tanto personale quanto universale: l'uomo racconta ogni passo del proprio sentiero, l’artista condivide con chi ascolta omaggi al creato e al rapporto tra uomo e natura, un omaggio che assume un valore speciale dopo la disastrosa tempesta Vaia che ha colpito i boschi delle Dolomiti e delle Prealpi.“

PadovaOggi cultura

"Un album importante, per chi non cerca ritornelli ossessivi, quotidianità fatta di caffè e sigarette, per chi non ha paura di perdersi in sussurri animali e sonorità elettro acustiche, ampi respiri e chi ha un debole per voci calde e profonde. Assolutamente una delle esperienze musicali più interessanti di questo intensissimo e bulimico 2019."

Rock On

"Posso affermare di essere al cospetto di uno dei migliori album italiani dell’anno di stampo cantautorale, una prova d’esordio convincente, ancorché molto personale. La stessa scelta di esibirsi in situazioni insolite, in location che potessero richiamare gli umori e le atmosfere dell’album, se non proprio in grandi spazi aperti nel verde, appare vincente e originale, oltre che assolutamente attinente."

Gianni Gardon, Indie for Bunnies