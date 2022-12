Giorgio Vallortigara in dialogo con i curatori della mostra “L’occhio in gioco” all’Orto botanico

Per partecipare è richiesta la prenotazione online al sito https://www.fondazionecariparo.it/eventi/locchio-in-gioco-passeggiate-nei-mondi-percettivi-degli-altri-animali/

Lunedì 19 dicembre ore 17

all’Auditorium dell’Orto botanico di Padova,

Giorgio Vallortigara in dialogo

con i curatori della mostra “L’occhio in gioco”.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Lunedì 19 dicembre, con inizio alle 17, all’Auditorium dell’Orto botanico di Padova, sarà il professor Giorgio Vallortigara il protagonista del quarto degli “Eventi” collaterali alla mostra “L’occhio in gioco”, allestita sino al 26 febbraio 2023, per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dell’Università di Padova, in Palazzo del Monte.

Affascinante e per certi versi spiazzante il tema dell’incontro: “Passeggiate nei mondi percettivi degli (altri) animali”. Un titolo, per altro, perfettamente in linea con la vasta bibliografia di Vallortigara, docente di neuroscienze all’Università di Trento, direttore del Laboratorio di cognizione animale e neuroscienze (acn Lab) e vicedirettore del Centro interdipartimentale Mente/Cervello (CiMeC) dello stesso Ateneo.

La sua più recente opera, uscita da Adelphi nel 2021, è intitolata “Pensieri della mosca con la testa storta”, tra i suoi precedenti successi: “La mente che scodinzola. Storie di animali e cervelli”, “Cervello di gallina. Visite (guidate) tra etologia e neuroscienze”.

Vallortigara, oltre che di numerosi (e popolari) libri di divulgazione scientifica, come quelli sopra citati, è autore di più di 300 articoli scientifici (con oltre 26.000 citazioni). Gli è stato assegnato il Premio internazionale Geoffroy Saint Hilaire per l’etologia e una laurea honoris causa dall’Università della Ruhr. Scrive inoltre per varie testate, quali il Sole 24 Ore, La Lettura, Prometeo e Le Scienze.

Partendo dalla considerazione che le menti sono il prodotto di milioni di anni di evoluzione biologica, Vallortigara analizza i meccanismi della percezione, della memoria e del pensiero negli animali e nell'uomo in una prospettiva comparativa.

Per maggiori informazioni visitate la pagina Eventi del sito www.palazzodelmontepadova.com