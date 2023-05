Giornata della biodiversità a Esapolis

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità 2023, il Museo della Provincia di Padova ESAPOLIS, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri CITES di Venezia e con l’Associazione Padovana Acquariologia ed Erpetologica APAE, organizza una giornata dedicata alla Conservazione. Domenica 21 maggio 2023 sarà una giornata all’insegna della tutela dell’ambiente e della biodiversità, volta ad avvicinare il pubblico di visitatori del museo a queste tematiche per conoscere l’importanza di adottare comportamenti eco sostenibili e responsabili.

A cura di APAE si organizzeranno i laboratori interattivi “Amici a sangue freddo” per conoscere da vicino, in modo divertente e istruttivo animali decisamente insoliti. Questi laboratori saranno gratuiti e riservati ai visitatori del museo, saranno fissati alle: 11 - 11.45 – 14 - 14.45 - 15.30 - 16.15.

Alle ore 17 si terrà la conferenza "Il significato e il valore della Biodiversità per il nostro futuro" intervengono: il Ten. Col. Elisabetta Tropea Comandante del Nucleo Carabinieri CITES di Venezia, la Prof.ssa Clelia Gasparini del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, il Dottor Enzo Moretto Direttore di Esapolis. La conferenza è gratuita e aperta al pubblico. Sarà allestito all’interno del museo, anche uno stand info-divulgativo a cura del Nucleo Carabinieri CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) di Venezia dedicato alla sensibilizzazione della cultura della legalità ambientale e alla divulgazione di messaggi riguardanti la conservazione delle specie in via di estinzione.

Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare, al costo di 1euro in più a persona, anche ai laboratori tattili interattivi “Insetti&co.”, e sarà attivo il cinema in 4D compreso nel biglietto di ingresso. Non serve prenotare. Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; tel. 049 8910189.