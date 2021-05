Giornata mondiale biodiversità: tutti i consigli e i prodotti al mercato di Campagna Amica

Orario non disponibile

Quando Dal 22/05/2021 al 23/05/2021 oggi e domani Orario non disponibile

Il patrimonio di biodiversità del Paese si difende anche facendo la spesa al mercato dove gli agricoltori portano le specialità custodite da generazioni e salvate durante la pandemia Covid dal rischio di estinzione. L’iniziativa è della Coldiretti che festeggia la giornata mondiale della biodiversità 2021, proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 maggio di ogni anno, con appuntamenti nei mercati contadini e negli agriturismi di Campagna Amica lungo tutta la Penisola.

A Padova appuntamento sabato mattina, 22 maggio, e domenica mattina al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, con due giorni dedicati alla scoperta delle eccellenze di casa nostra, dei "prodotti sigillo" alla base della dieta mediterranea, sana e genuina, grazie alle tipicità del territorio e di stagione presentati dagli agricoltori padovani. Riflettori puntati in particolare sull'olio extravergine d'oliva, il vino dei Colli Euganei, le farine e i prodotti di mais da varietà pregiate e antiche coltivati nelle nostre campagne.

Tra i banchi del Mercato Coperto, e il sabato mattina anche ai mercati di Tencarola di Selvazzano e Vigonza, sarà possibile scoprire con il tutor della spesa i cibi più originali e particolari della dieta mediterranea, nati dall’ingegno della tradizione contadina e difesi in un anno di pandemia grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità mai realizzata nel Paese. Per l‘occasione sarà presentato lo studio Coldiretti su “La biodiversità nel carrello degli italiani” con l’esposizione dei Sigilli di Campagna Amica, i cibi antichi salvati dal rischio di estinzione nelle campagne.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...